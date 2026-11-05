USTOCKS-Le Nasdaq s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 19 mois, sur fond de craintes liées à la réglementation de l'IA

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(Dernières informations sur les cours de l'après-midi)

* Le Nasdaq 100 s'apprête à perdre plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

* Qualcomm recule après avoir manqué les estimations de ventes de puces pour le quatrième trimestre

* S&P 500: -4%, Nasdaq: -5,1%, Dow: -3,1%

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

Le Nasdaq Composite a chuté jeudi, en passe d’enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis 19 mois et de confirmer qu’il est entré en phase de correction, les fabricants de puces ayant plombé le marché en raison des craintes d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA après la victoire des démocrates au Congrès américain.

Les victoires démocrates de mardi , notamment dans des États où la croissance des centres de données fait l’objet de controverses, ont alimenté les craintes qu’une réglementation plus stricte ne ralentisse le déploiement des infrastructures d’IA qui a contribué à propulser les actions à des niveaux records cette année.

Nvidia NVDA.O a chuté de près de 9%, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a plongé de plus de 10%.

« Les investisseurs semblent prendre conscience que certains membres du Congrès et gouverneurs nouvellement élus cherchent à ralentir le rythme du développement des infrastructures d’IA », a déclaré Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche en matière de décisions d’investissement chez SimCorp.

« Même s’il semble peu probable qu’ils parviennent à l’arrêter complètement, tout ralentissement susciterait des inquiétudes, car la croissance de l’IA a largement dépendu du déploiement rapide des infrastructures nécessaires. »

Ces fortes baisses placent l’indice Nasdaq Composite en passe d’enregistrer sa plus forte chute journalière depuis l’annonce des droits de douane par le président Donald Trump lors du « Jour de la Libération », en avril 2025. L’indice s’apprêtait à confirmer une correction technique, c’est-à-dire une baisse de 10% par rapport à son plus haut historique atteint à la clôture le 6 octobre.

Le Nasdaq 100 .NDX a chuté de 5,2%, effaçant 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Il a confirmé une correction lundi.

Si les fabricants de puces fournissant des composants aux centres de données dédiés à l’IA figuraient parmi les titres les plus touchés, d’autres valeurs technologiques à forte capitalisation ont également perdu du terrain après leur rebond de mercredi . Meta Platforms META.O a reculé de 4,2%, tandis qu’Amazon.com AMZN.O a chuté de 2,7% et Alphabet

GOOGL.O a perdu 1,9%.

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , ainsi que les fournisseurs de services cloud CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O ont chuté de plus de 12%. Les fournisseurs d’équipements et de services liés à l’IA, GE Vernova GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont également reculé.

Tesla TSLA.O , la société d’ Elon Musk, a chuté de 12%, tandis que SpaceX SPCX.O a perdu 8%, prolongeant ainsi ses pertes. Musk a dépensé près d’un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains lors des élections de mi-mandat.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 10% après que le fabricant de puces a manqué les estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre.

L’indice technologique S&P 500 .SPLRCT a chuté de 6,4%, et plus d’un quart de ses composants affichaient jeudi une baisse de 10% ou plus.

« On dirait que les actions ayant bénéficié des dépenses d’investissement dans les centres de données, en particulier celles des semi-conducteurs, sont entrées dans une phase de capitulation », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management. « Mais je pense que l’ampleur de ces baisses est disproportionnée. »

L'indice S&P 500 .SPX clôturait en baisse de 306,05 points, soit 3,98%, à 7.382,57, tandis que le Nasdaq Composite

.IXIC reculait de 1.313,96 points, soit 5,10%, à 24.422,55.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 1.672,39 points, soit 3,12%, à 51.692,39.

Mercredi, le S&P 500 a enregistré sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis trois mois, l’apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l’appétit pour le risque .

Certains analystes ont estimé qu’un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et rendre plus difficile la conclusion d’accords sur les dépenses budgétaires.

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , et le directeur de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , ont laissé entrevoir la possibilité de futures hausses de taux dans leurs déclarations de jeudi.

L'attention se portera sur les chiffres de l'emploi non agricole américain du mois d'octobre, attendus vendredi. Les opérateurs s'attendent actuellement à ce que la Fed relève ses taux le mois prochain, après la hausse de septembre.