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USL (Diageo) cède sa participation dans RCSPL en Inde
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:14

Diageo indique que sa filiale United Spirits Limited (USL) a conclu des accords définitifs pour la vente de sa participation à 100% dans Royal Challengers Sports Private Limited (RCSPL), pour un montant total de 166,6 MdsINR (soit 1,32 MdsGBP).

Cette participation sera ainsi acquise par un consortium composé d'Aditya Birla Group (ABG), The Times of India Group, Bolt Ventures et la stratégie perpétuelle de capital investissement de Blackstone (BXPE).

RCSPL possède et exploite les franchises Royal Challengers de Bengaluru, qui participent à l' Indian Premier League (IPL) et à la Women's Premier League (WPL) , des franchises dont les droits de propriété et d'exploitation seront ainsi acquis par le consortium.

Cette transaction est soumise au respect des conditions de clôture habituelles ainsi qu'aux approbations légales, réglementaires et autres, notamment du Board of Control for Cricket in India et de la Competition Commission of India .

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