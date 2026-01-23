 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USCB Financial Holdings perd du terrain après que la restructuration de son portefeuille ait pesé sur les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 21:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Les actions de la banque USCB Financial Holdings USCB.O chutent de 6,84 % à 19,29 $

** USCB a publié jeudi en fin de journée un bénéfice net de 1,36 million de dollars pour le quatrième trimestre, contre 6,9 millions de dollars il y a un an

** Le revenu net a chuté en raison de la restructuration du portefeuille et des passifs d'impôts

** Elle fait état d'une perte de revenu hors intérêts de 4,18 millions de dollars au T4, contre un bénéfice de 3,6 millions de dollars un an plus tôt

** Le revenu hors intérêts a été négatif en raison d'une perte avant impôts de 7,5 millions de dollars sur la vente de titres

** En tenant compte du mouvement de la session, USCB a progressé de 5,6 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

USCB FIN HLDGS RG-A
19,3700 USD NASDAQ -6,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank