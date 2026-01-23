USCB Financial Holdings perd du terrain après que la restructuration de son portefeuille ait pesé sur les résultats du quatrième trimestre

23 janvier - ** Les actions de la banque USCB Financial Holdings USCB.O chutent de 6,84 % à 19,29 $

** USCB a publié jeudi en fin de journée un bénéfice net de 1,36 million de dollars pour le quatrième trimestre, contre 6,9 millions de dollars il y a un an

** Le revenu net a chuté en raison de la restructuration du portefeuille et des passifs d'impôts

** Elle fait état d'une perte de revenu hors intérêts de 4,18 millions de dollars au T4, contre un bénéfice de 3,6 millions de dollars un an plus tôt

** Le revenu hors intérêts a été négatif en raison d'une perte avant impôts de 7,5 millions de dollars sur la vente de titres

** En tenant compte du mouvement de la session, USCB a progressé de 5,6 % au cours des 12 derniers mois