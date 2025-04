USA: United Airlines et Archer s'associent pour créer un taxi volant à New York

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

La startup Archer Aviation a présenté jeudi à New York un partenariat avec la compagnie United Airlines, visant à créer un service de taxi aérien électrique reliant le coeur de Manhattan aux aéroports new-yorkais en moins de quinze minutes.

"Je ne pense pas que quiconque soit empressé de passer 90 minutes assis dans une voiture pour parcourir quinze miles", ou 25 km, a déclaré à l'AFP Adam Goldstein, patron d'Archer Aviation, faisant référence aux nombreux embouteillages à New York.

Son véhicule à décollage et atterrissage vertical (eVTOL), baptisé Midnight, doit permettre d'atteindre l'un des trois aéroports proches de New York (La Guardia, Newark et JFK) "en cinq à dix minutes".

Mais Archer doit encore franchir un certain nombre d'obstacles avant que son appareil, dont il a présenté un prototype jeudi à New York, puisse lancer ses vols commerciaux.

A commencer par l'obtention de la certification de Midnight par l'Agence fédérale de l'aviation (FAA) aux Etats-Unis. La startup a aussi engagé une démarche similaire aux Emirats arabes unis, où elle envisage une entrée en exploitation au quatrième trimestre 2025.

Midnight, équipé de douze moteurs à hélices, peut transporter un pilote et quatre passagers avec leurs bagages.

Selon M. Goldstein, les taxis aériens pourront un jour avoir des tarifs du même acabit que ceux des taxis routiers, voire être inférieurs, et seront bien moins chers que les vols en hélicoptères.

Il envisage une montée en puissance progressive avec, dans un premier temps, des "dizaines" d'appareils en 2025 avant d'atteindre des centaines vers la fin de la décennie.

"Nous allons commencer doucement car nous devons vraiment prouver à la population, aux régulateurs et, aussi, à nous-mêmes que nous pouvons le développer avec cette ampleur", a-t-il confié à l'AFP.

"Mais l'objectif est de grimper vers des quantités très importantes", a-t-il ajouté, estimant que l'intelligence artificielle et les logiciels dernier cri permettront à ce type de véhicules de se démultiplier sans poser de problèmes de sécurité.

Archer Aviation travaille aussi à un véhicule militaire.

Quelques jours plus tôt, la startup présentait un accord avec un consortium des Emirats portant sur la fabrication et la mise en service "le plus tôt possible" de taxis eVTOL.

Elle vient d'achever la construction d'une usine en Géorgie (sud-est des Etats-Unis).