USA-Une juge rejette une requête visant à retirer WeChat des app stores américains

24 octobre (Reuters) - Une juge américaine de San Francisco a rejeté vendredi une demande du ministère de la Justice visant à annuler une décision qui permettait à Apple AAPL.O et à Google GOOGL.O de continuer à proposer WeChat en téléchargement dans les app stores américains. Comme pour l'application vidéo chinoise TikTok, le ministère de la justice a soutenu que WeChat menaçait la sécurité nationale. WeChat compte en moyenne 19 millions d'utilisateurs actifs par jour aux États-Unis. Cette application est populaire chez les étudiants chinois, les Américains résidant en Chine et chez certains Américains ayant des relations personnelles ou commerciales avec la Chine. (David Shepardson; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -0.61% ALPHABET-A NASDAQ +1.64%