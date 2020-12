Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Un véhicule percute plusieurs personnes lors d'un rassemblement à Manhattan Reuters • 11/12/2020 à 23:57









11 décembre (Reuters) - Plusieurs personnes ont été blessées vendredi après-midi à Manhattan par un véhicule qui a foncé sur une foule d'une cinquantaine de personnes rassemblée dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, a déclaré la police de New York. L'incident s'est produit vers 16h00. Il n'y a apparemment aucun blessé dans un état critique, a dit un porte-parole du NYPD. Selon les médias locaux, six personnes ont été percutées, mais on ignore combien ont été hospitalisées. (Rich McKay in Atlanta; version française Jean-Stéphane Brosse)

