USA-Un rapport du Congrès accuse les géants de la "tech" d'abuser de leur position

6 octobre (Reuters) - Une commission de la Chambre des représentants aux Etats-Unis a conclu que quatre géants du numérique, Alphabet GOOGL.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Facebook FB.O , procédaient à des "acquisitions prédatrices" pour éliminer toute concurrence, prélevaient des commissions exorbitantes et imposaient des contrats "oppressifs" aux petites entreprises, le tout pour gonfler leurs propres profits. Dans un rapport accablant de 449 pages, cette commission chargée d'examiner les pratiques de ces grands noms de la "tech" cite des dizaines d'exemples d'abus de position dominante, mettant au jour des cultures d'entreprises manifestement destinées à garantir par tous les moyens une domination sur de larges pans du monde numérique. "Pour dire les choses simplement, des entreprises qui étaient jadis de petites start-up qui défiaient le statu quo en position d'outsider sont devenues les espèces de monopoles que nous ne connaissions plus depuis l'époque des barons du pétrole et des magnats des chemins de fer", est-il écrit dans le rapport. Après plus d'un an d'enquête, cette commission dirigée par le démocrate David Cicilline considère que ces grands groupes gérant des places de marché sur lesquelles ils sont aussi actifs se sont placés dans "une position qui leur permet d'édicter un ensemble de règles pour les autres tandis qu'eux-mêmes en observent d'autres". (Nandita Bose et Diane Bartz version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -2.87% AMAZON.COM NASDAQ -3.10% FACEBOOK-A NASDAQ -2.26% ALPHABET-A NASDAQ -2.15% MICROSOFT NASDAQ -2.12%