USA: Un juge suspend le blocage des téléchargements de TikTok Reuters • 28/09/2020 à 07:57









USA: UN JUGE SUSPEND LE BLOCAGE DES TÉLÉCHARGEMENTS DE TIKTOK WASHINGTON (Reuters) - Un juge de Washington a temporairement bloqué un décret de l'administration Trump, qui devait entrer en vigueur dimanche en fin de soirée, interdisant à Apple et Google de proposer l'application TikTok en téléchargement dans leurs boutiques en ligne. Le juge de district Carl Nichols a décidé de cette mesure conservatoire après que ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, a déposé une requête visant à permettre à l'application vidéo de demeurer sur les "app stores". Il s'est toutefois refusé "pour le moment" à bloquer des restrictions supplémentaires décidées par le département américain du Commerce qui doivent être instaurées à compter du 12 novembre, des mesures que TikTok considèrent comme à même de rendre l'application impossible à utiliser aux Etats-Unis. (David Shepardson; version française Jean Terzian)

Valeurs associées TENCENT HLDG Tradegate -0.25% APPLE NASDAQ +3.75% ALPHABET-A NASDAQ +1.14% MICROSOFT NASDAQ +2.28% ORACLE NYSE +0.84% WALMART NYSE +0.40%