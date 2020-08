Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Un couteau, pas d'arme à feu, retrouvé dans le véhicule de Blake Reuters • 27/08/2020 à 02:01









KENOSHA, Wisconsin, 27 août (Reuters) - Les enquêteurs ont trouvé un couteau dans le véhicule de Jacob Blake, que celui-ci cherchait à prendre lorsqu'il a été la cible de coups de feu de la police de Kenosha, a déclaré mercredi le département de la Justice de l'Etat du Wisconsin, précisant qu'aucune autre arme n'a été trouvée lors de la fouille. Un seul officier de police a fait feu dimanche contre cet homme noir de 29 ans, a indiqué le département, identifiant l'auteur des tirs comme Rusten Sheskey. Jacob Blake, grièvement blessé et qui "se bat pour sa vie" selon ses parents, a été atteint par quatre des sept balles tirées contre lui alors qu'il tournait le dos aux policiers pour ouvrir la portière côté conducteur de son véhicule, a déclaré mardi un avocat représentant la famille Blake. A Washington, le département fédéral de la Justice a choisi de déployer plus de 200 membres du FBI et d'autres agences fédérales à Kenosha, a annoncé mercredi une porte-parole, alors que la ville de 100.000 habitants située sur une rive du lac Michigan, au sud de Milwaukee, a connu trois nuits de troubles après l'incident de dimanche. Un adolescent a été arrêté et mis en examen pour meurtre après une fusillade qui a fait deux morts et un blessé pendant une manifestation contre les violences policières. (version française Jean Terzian)

