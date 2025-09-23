 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
USA-Trump veut favoriser davantage les travailleurs étrangers les plus qualifiés
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 17:14

par Ted Hesson

L'administration du président américain Donald Trump a publié mardi une proposition visant à remanier le processus de sélection des visas H-1B afin de favoriser les travailleurs plus qualifiés et mieux rémunérés, selon un avis du Federal Register, après que la Maison blanche a annoncé vendredi une taxe de 100.000 dollars (84.774,50 euros) par an pour ces visas.

D'après le document du Federal Register, si la nouvelle procédure est promulguée, celle-ci donnerait plus de poids aux demandes des employeurs versant des salaires élevés lorsque les demandes de visas dépassent la limite statutaire de 85.000 par an.

Cette mesure viserait à davantage protéger les Américains de la concurrence salariale déloyale des travailleurs étrangers.

Le visa H-1B est très prisé par les entreprises de technologie et de sous-traitance pour l'embauche de travailleurs étrangers qualifiés.

L'avis du Federal Register suggère que les nouvelles règles pourraient entrer en vigueur avant la période d'inscription en mars 2026, quand bien même le processus peut prendre des mois voire des années.

Selon le département américain de la Sécurité intérieure (DHS), environ 5.200 petites entreprises comptant des visas H-1B dans leurs effectifs subiraient un impact économique important en raison de la perte de main-d'œuvre.

D'après l'avis du Federal Register, le montant total des salaires versés aux travailleurs H-1B augmenteraient alors de 1,0 milliard de dollars pour l'exercice 2027 et de 1,5 milliard de dollars pour l'exercice 2028.

Cette publication survient après que l'administration Trump a déclaré vendredi qu'elle demanderait aux entreprises de payer 100.000 dollars (84.774,50 euros) par an pour les visas H-1B.

L'annonce de vendredi avait alors incité certaines grandes entreprises technologiques à demander aux détenteurs de ces visas de rester aux États-Unis ou de revenir rapidement. La Maison blanche avait plus tard précisé que les frais ne s'appliqueraient qu'aux nouveaux visas.

(Rédigé par Ted Hesson ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

