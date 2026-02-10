USA-Trump va invalider un rapport fondateur pour la régulation des gaz à effet de serre

L'administration du président américain Donald Trump va vraisemblablement invalider cette semaine un rapport scientifique datant de la présidence Obama qui sert de base juridique à la réglementation nationale sur les émissions de gaz à effet de serre, a déclaré mardi l'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement (EPA).

Dénoncer ce rapport scientifique, selon lequel les émissions de gaz à effet de serre sont néfastes pour la santé, constituerait le plus important revirement décidé par l'administration Trump en matière de politique climatique.

Le Wall Street Journal a rapporté lundi que la mesure devrait être annoncée cette semaine et, citant le directeur de l'EPA, représenterait "le plus important acte de dérégulation dans l'histoire des Etats-Unis".

Alors que l'administration Trump travaille sur la question depuis environ un an, une proposition en ce sens avait été dévoilée l'été dernier dans le cadre d'une consultation publique, avant d'être transmise pour examen au Bureau de gestion et budget de la Maison blanche le 7 janvier.

Selon le WSJ, citant des représentants de l'administration, la mesure supprimerait des normes fédérales sur les émissions des voitures, mais ne concernerait pas les sources stationnaires telles que les centrales électriques.

Un porte-parole de l'EPA a déclaré que le rapport scientifique visé a été utilisé par les administrations démocrates de Barack Obama et Joe Biden pour "justifier des trillions de dollars de réglementations sur les gaz à effet de serre concernant les nouveaux véhicules et moteurs".

(Valerie Volcovici et David Shepardson, avec la contribution de Devika Nair à Bangalore; version française Jean Terzian)