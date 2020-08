Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump songe à remplacer Esper au Pentagone, attend l'élection Reuters • 12/08/2020 à 21:21









WASHINGTON, 12 août (Reuters) - Donald Trump a discuté en privé avec ses conseillers de la possibilité de remplacer le secrétaire à la Défense Mark Esper après l'élection présidentielle de novembre en raison d'un certain nombre de divergences entre les deux hommes, a-t-on appris mercredi d'une source au fait de ces réflexions. Le président des Etats-Unis et le chef du Pentagone "ne sont pas en bons termes" mais Donald Trump ne compte pas agir avant le jugement des urnes du 3 novembre, a déclaré cette source souhaitant garder l'anonymat. Donald Trump a été troublé par le fait qu'Esper se soit opposé à sa décision d'invoquer l'Insurrection Act pour déployer des militaires d'active dans les rues lors des manifestations contre la mort de George Floyd, un Afro-Américain étouffé lors d'une interpellation en mai, et les brutalités policières. Mark Esper a également paru en désaccord avec le président en interdisant de facto le mois dernier le drapeau confédéré sur les sites militaires, pendant que Donald Trump prenait la défense des partisans de ces couleurs en invoquant la liberté d'expression. "Nous n'avons pas d'annonce personnelle à faire pour le moment et il ne serait pas approprié de spéculer sur de quelconques changements après l'élection ou lors d'un second mandat", a commenté le porte-parole de la Maison blanche Judd Deere. Le Pentagone n'a pas souhaité faire de commentaire. (Steve Holland, Phil Stewart; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.