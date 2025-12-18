 Aller au contenu principal
USA-Trump signe un décret recommandant un assouplissement des restrictions sur la marijuana
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 20:36

par Trevor Hunnicutt et Steve Holland

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret recommandant l'assouplissement des restrictions fédérales sur la marijuana.

Le décret demande à l'Attorney General (ministre de la Justice) de reclasser rapidement la marijuana, selon des hauts responsables de l'administration américaine. La marijuana pourrait ainsi être classée au même rang que les médicaments antidouleurs classiques, la kétamine ou la testostérone.

Une telle décision représenterait le changement le plus important apporté à la régulation de la marijuana au niveau fédéral depuis des décennies. L'industrie du cannabis pourrait s'en voir transformée et les investisseurs institutionnels pourraient se voir ouvrir les portes de ce marché qui leur reste fermé.

"Des gens me prient de le faire, des gens qui souffrent grandement depuis des décennies", a dit Donald Trump aux journalistes.

La marijuana restera toutefois illégale au niveau fédéral et sera soumise aux lois locales à travers le pays.

Selon des hauts responsables de l'administration américaine, le décret vise à stimuler la recherche médicale dans le domaine de la marijuana et des produits qui y sont liés afin d'évaluer leurs risques et leur potentiel thérapeutique.

La marijuana est actuellement classée comme une substance contrôlée de catégorie 1, dont font également partie l'héroïne, l'ecstasy ou le peyotl.

(Avec Mariam E Sunny; version française Camille Raynaud)

