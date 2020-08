Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump sème la confusion en appelant au vote par courrier en Floride Reuters • 05/08/2020 à 04:14









WASHINGTON, 5 août (Reuters) - Donald Trump a appelé mardi les électeurs d'au moins un Etat américain traditionnellement dominé par les républicains - la Floride - à voter par tous les moyens nécessaires lors de l'élection présidentielle de novembre, après avoir affiché pendant des semaines son hostilité à l'égard du vote par voie postale. L'actuel locataire républicain de la Maison blanche a soulevé la semaine dernière l'idée de reporter le scrutin prévu le 3 novembre du fait de la crise sanitaire liée au coronavirus, citant les risques de fraude inhérents selon lui au vote par courrier, sans étayer son propos avec des preuves. Voter par voie postale est considéré comme le meilleur moyen de limiter le risque sanitaire pour les électeurs, même si le système varie d'un Etat américain à l'autre. Les bulletins par correspondance sont aussi transmis pour la plupart par voie postale. Donald Trump a déclaré qu'en Floride, où il a voté par le passé par correspondance, il n'y avait aucune différence entre le vote par courrier postal et le vote par correspondance, appelant les électeurs de l'Etat à avoir confiance en leur système électoral. "Que vous l'appeliez vote par courrier ou par correspondance, en Floride le système électoral est sûr et sécurisé (...) Donc en Floride je vous encourage tous à demander un bulletin et voter par courrier", a dit le président américain sur Twitter. Le système de vote par correspondance en Floride contraint les électeurs à faire la demande d'un bulletin de vote, et des vérifications de la signature et de l'identité de l'électeur sont effectuées. Donald Trump avait annoncé lundi son intention d'engager une procédure contre le Nevada, qui a prévu d'envoyer des bulletins à transmettre par voie postale à tous les électeurs en amont du scrutin du 3 novembre. (Andrea Shalal; version française Jean Terzian)

