USA-Trump qualifie de "voyous" ceux ayant protesté durant son discours de nomination

LONDONDERRY, New Hampshire, 29 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi de "voyous" les personnes ayant manifesté à Washington en marge du discours qu'il a prononcé jeudi soir à la Maison blanche pour accepter formellement sa nomination comme candidat du Parti républicain en vue d'une réélection en novembre. S'exprimant devant des partisans dans le New Hampshire, où la démocrate Hillary Clinton l'a battu de peu en 2016 et où son rival Joe Biden est donné en tête des sondages, Donald Trump a déclaré que les spectateurs s'étant rendus à la Maison blanche jeudi s'étaient retrouvés face à "une bande de voyous". Des manifestants anti-Trump scandant "Pas de justice, pas de paix" s'étaient rassemblés devant la Maison blanche, et des klaxons avaient pu être entendus par moments par l'auditoire lors du discours de Donald Trump depuis les jardins de la résidence présidentielle. Comme de nombreuses autres villes des Etats-Unis, la capitale fédérale est le théâtre de manifestations fréquentes contre les discriminations raciales et les violences policières depuis la mort de George Floyd, un homme noir, lors de son interpellation par la police de Minneapolis (Minnesota) en mai. Un nouvel incident à Kenosha (Wisconsin) dimanche, lors duquel un policier a grièvement blessé par balles un homme noir, Jacob Blake, a provoqué une nouvelle vague de tensions. Plusieurs milliers de personnes ont pris part vendredi à Washington à une marche pour dénoncer le racisme. Donald Trump met en avant le thème du maintien de l'ordre pour motiver sa base électorale et attirer des électeurs alors qu'il est devancé par Joe Biden dans les sondages en amont du scrutin du 3 novembre. Il appelle régulièrement à une ligne dure pour réprimer les manifestations. "Ce ne sont pas des manifestants", a-t-il dit à une foule réunie dans un hangar aéroportuaire. "Ce sont des anarchistes, des agitateurs, des émeutiers, des pilleurs", a ajouté le président sortant, qui a été critiqué pour l'absence d'empathie affichée après la mort de George Floyd. Au cours d'un événement de collecte de fonds vendredi, la colistière de Joe Biden, la sénatrice Kamala Harris, a déclaré que Donald Trump était à ses yeux "obsédé par l'envie de répandre la peur et d'utiliser les divisions pour protéger son propre ego et, plus fondamentalement, pour affaiblir les fondements d'une démocratie qu'il a juré de défendre". (Jeff Mason, avec Michael Martina et Trevor Hunnicut; version française Jean Terzian)

