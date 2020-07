Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump promet à nouveau de battre la "gauche radicale" Reuters • 05/07/2020 à 03:06









WASHINGTON, 5 juillet (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a de nouveau promis qu'il battrait la "gauche radicale" lors de son discours à l'occasion des célébrations de l'indépendance américaine à la Maison blanche samedi. Une manifestation pacifique pour l'égalité raciale se déroulait au même moment dans des rues proches de la Maison blanche. "Il y a toujours eu ceux qui cherchent à mentir au sujet de notre passé afin de s'octroyer le pouvoir dans le présent, ceux qui mentent à propos de notre histoire, ceux qui veulent que nous ayons honte de ce que nous sommes", a déclaré Trump. "Leur but est la démolition", a-t-il ajouté. Vendredi soir, Donald Trump s'en était déjà pris aux "foules furieuses" qu'il accusait de vouloir abattre en même temps que des statues toute l'histoire des Etats-Unis. Par ailleurs, lors de son discours, Trump a annoncé, sans avancer de preuves, que 99% des cas de coronavirus aux Etats-Unis étaient "totalement inoffensifs", alors que plusieurs états américains ont rapporté des nombres records de nouvelles infections au COVID-19. Il a aussi déclaré que les Etats-Unis auraient un vaccin ou une solution thérapeutique au coronavirus "bien avant" la fin de 2020. (Jeff Mason, Katanga Johnson, Julia Harte, Tim Reid à Washington et Trevor Hunnicutt à New York; version française Camille Raynaud)

