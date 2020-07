Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump, muni d'un masque, se dit optimiste sur un vaccin contre le COVID-19 Reuters • 28/07/2020 à 00:55









MORRISVILLE, Caroline du Nord, 28 juillet (Reuters) - Donald Trump, muni d'un masque lors d'un déplacement lundi en Caroline du Nord, a évoqué la possibilité qu'un vaccin contre le COVID-19 soit disponible d'ici la fin de l'année, cherchant à rassurer les électeurs de cet Etat crucial pour la présidentielle de novembre sur son action contre l'épidémie. L'actuel locataire républicain de la Maison blanche, dont la côte de popularité a décliné dans les sondages alors que de nombreux Américains estiment qu'il a mal géré la crise sanitaire, a de nouveau cherché à apparaître aux commandes, après avoir changé la semaine dernière de discours sur le coronavirus. "J'ai confiance en tous les Américains pour faire le bon choix, mais nous recommandons fortement à tout le monde de se focaliser surtout, surtout sur le respect de la distanciation sociale, de maintenir une hygiène rigoureuse, d'éviter les rassemblements de foule et les bars, et de porter des masques lorsque cela est approprié", a dit Donald Trump lors de la visite d'une usine Fujifilm à Morrisville où sont effectués des travaux sur un vaccin contre le COVID-19. Il s'était muni d'un masque de protection pour la deuxième fois en public depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus, après s'être couvert le visage ce mois-ci lors de la visite d'un centre médical de l'armée, près de Washington. "J'ai entendu des choses très positives", a déclaré le président américain à propos d'un vaccin. "D'ici la fin de l'année, nous pensons être en mesure de le faire". Donald Trump a par ailleurs fait part de sa confiance sur le rétablissement de l'économie américaine, ajoutant que "beaucoup de gouverneurs devraient déconfiner des Etats qu'ils ne déconfinent pas". Selon un sondage NBC News/Marist, Donald Trump est donné avec un retard de sept points en Caroline du Nord sur son rival démocrate pour l'élection présidentielle de novembre, Joe Biden. Trump s'était imposé de peu dans cet Etat en 2016. (Alexandra Alper; version française Jean Terzian)

