USA-Trump envisage des surtaxes sur l'électronique en fonction du nombre de puces - sources

(.)

par Alexandra Alper

L'administration américaine envisage d'imposer des droits de douane sur les appareils électroniques en fonction du nombre de puces qu'ils contiennent, selon trois personnes transférer leur production aux Etats-Unis.

Selon ce projet, qui n'a pas été rendu public et qui pourrait encore être modifié, le département du Commerce imposerait des droits de douane sur les produits importés correspondant à un pourcentage de la valeur estimée du nombre de puces présents dans l'objet.

Si ce projet est mis en oeuvre, une large gamme de produits de consommation, allant des brosses à dents aux ordinateurs portables, pourrait être concernés, ce qui entraînerait une hausse de l'inflation.

Le département du Commerce n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de Reuters.

"L'Amérique ne peut pas dépendre des importations étrangères pour les produits semi-conducteurs qui sont essentiels à notre sécurité nationale et économique", a déclaré Kush Desai, porte-parole de la Maison Blanche, prié de fournir des détails sur ce projet.

"L'administration Trump met en oeuvre une approche nuancée et multiforme pour relocaliser la production des éléments critiques aux Etats-Unis avec des droits de douane, des réductions d'impôts, une déréglementation et une énergie en abondance", a-t-il poursuivi.

Les principaux fabricants de puces en dehors des Etats-Unis sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW et le sud-coréen Samsung Electronics 005930.KS .

(Reportage Alexandra Alper; avec la contribution de Karen Freifeld; version française Claude Chendjou)