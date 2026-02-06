 Aller au contenu principal
USA-Trump dévoile TrumpRx, un site d'achats en ligne de médicaments à prix réduits
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 01:41

par Michael Erman et Ahmed Aboulenein

Le président américain Donald Trump a dévoilé jeudi soir TrumpRx.gov, un site internet d'achats de médicaments à prix réduits.

Le site internet avait été mis en ligne à 19h00 (00h00 GMT vendredi).

"Les gens vont faire beaucoup d'économies et être en bonne santé", a dit Donald Trump.

Seize des plus grands laboratoires du monde ont conclu des accords avec l'administration américaine pour réduire le prix de leurs médicaments pour les Américains en échange d'une exemption de droits de douane.

Des accords ont notamment été conclus avec les laboratoires Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO afin qu'ils baissent le prix de leurs médicaments amaigrissants GLP-1 à succès.

Via le réseau social X, la porte-parole de la présidence américaine, Karoline Leavitt, avait déclaré que TrumpRx.gov serait un site internet "de pointe" qui permettrait à "des millions d'Américains d'économiser de l'argent".

Le site internet s'appuiera sur la plateforme en ligne GoodRx, selon le site d'information spécialisé Stat News. Les médicaments ne seront pas vendus directement sur TrumpRx, qui renverra les patients vers d'autres sites pour qu'ils se procurent les médicaments, indique Stat News.

(Avec Doina Chiacu et Katharine Jackson à Washington; version française Camille Raynaud)

