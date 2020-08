Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump brusquement évacué d'un point de presse par les services secrets Reuters • 11/08/2020 à 00:10









WASHINGTON, 11 août (Reuters) - Donald Trump a interrompu lundi le point de presse qu'il effectuait en fin de journée à la Maison blanche et a été brusquement escorté hors de la salle de conférence par les services secrets, peu après avoir commencé à s'exprimer devant les journalistes. Aucune explication n'a été fournie sur le moment. Le président américain a fait savoir quelques minutes plus tard qu'une fusillade s'était produite à proximité de la Maison blanche. Il a indiqué que les forces de sécurité ont fait feu sur un suspect, vraisemblablement armé et qui a été transporté à l'hôpital. (Jeff Mason; version française Jean Terzian)

