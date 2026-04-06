USA-Trump assure que l'Iran pourrait être "anéanti" mardi soir

(Actualisé avec déclarations du secrétaire américain à la Défense, du directeur de la CIA, nouveaux propos de Donald Trump, contexte et précisions)

par Nandita Bose et Steve Holland

L'Iran peut être anéanti en une nuit "et cette nuit pourrait bien être demain soir", a déclaré lundi le président américain Donald Trump, lors d'un discours prononcé à la Maison blanche, où il a exhorté Téhéran à conclure un accord avant mardi soir sous peine de subir de graves conséquences.

Le locataire de la Maison blanche avait auparavant menacé de détruire le réseau électrique et d'autres infrastructures civiles en Iran, réclamant la réouverture avant mardi à 20h00 (minuit GMT) du détroit d'Ormuz, dont la circulation est de facto bloquée par Téhéran depuis les premiers jours du conflit.

"Le pays tout entier peut être anéanti en une nuit, et cette nuit pourrait être demain soir", a déclaré Donald Trump, lors d'une conférence de presse, qui a suivi une chasse aux oeufs sur la pelouse de la Maison Blanche, à Washington D.C, à l'occasion de Pâques.

"J'espère que je n'aurai pas à le faire", a poursuivi Donald Trump.

Selon des experts, bombarder sciemment des infrastructures civiles est une violation du droit humanitaire international et peut constituer un crime de guerre, une critique rejetée lundi par Donald Trump.

"Cela ne m'inquiète pas. Vous savez ce qui est un crime de guerre? Posséder l'arme nucléaire", avait déclaré Donald Trump un peu plus tôt.

OPÉRATION DE SAUVETAGE

Accompagné de hauts conseillers à la sécurité nationale, le président américain est revenu en détail sur l'opération menée durant le week-end par un commando pour secourir l'aviateur américain, dont l'appareil a été abattu par les Iraniens.

Il a indiqué que le pilote, dont l'identité n'a pas été révélée et dont le nom de code est "Dude 44 Bravo", se cachait dans les montagnes iraniennes et avait entrepris de continuer son ascension vers le sommet de la montagne afin d'accroître ses chances de survie et d'échapper à une éventuelle capture par des forces iraniennes.

Il a ajouté qu'une liaison vidéo par caméra, non précisée, avait permis de voir l'aviateur se déplacer.

"C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin", a raconté Donald Trump.

Des centaines de soldats américains ont participé à la mission et se sont assurés que les Iraniens ne le trouvent pas en premier, a souligné le président américain.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, de son côté, a déclaré, au cours de cette même conférence, que le plus grand nombre de frappes depuis le début de l'opération contre l'Iran aurait lieu ce lundi et a prévenu que mardi en verrait encore davantage.

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui était également aux côtés de Donald Trump, a déclaré que l'agence de renseignement s'était engagée dans une "campagne de désinformation" pour leurrer les Iraniens et les faire croire que le pilote se trouvait ailleurs.

John Ratcliffe a également expliqué que la CIA avait reçu samedi matin la confirmation que "l'un des meilleurs et des plus courageux Américains était en vie et caché dans une fente de montagne, toujours invisible pour l'ennemi, mais pas pour la CIA".

L'aviateur américain, tombé vendredi en Iran, a été récupéré dimanche matin.

"Dans une démonstration époustouflante d'habileté, de précision, de létalité et de force, les forces armées américaines ont investi la zone, véritablement la zone, répondu à l'ennemi, secouru l'officier bloqué, détruit toutes les menaces et quitté le territoire iranien sans subir aucune perte", a raconté Donald Trump.

Pete Hegseth a déclaré que l'aviateur américain porté disparu avait utilisé un transpondeur d'urgence pour indiquer sa position et que son premier message avait été: "Dieu est bon".

Le général Dan Caine, chef d'état-major interarmées, a déclaré que l'aviateur récupéré était le passager arrière de l'appareil abattu.

"Dans ce cas précis, l'engagement absolu du passager arrière à survivre a rendu possible une grande partie de nos efforts", a dit Dan Caine.

"PRÊT À SOUFFRIR"

Donald Trump a déclaré, sans fournir de preuves, que les Etats-Unis disposaient de rapports faisant état de "nombreuses arrestations" de civils iraniens exhortant les Etats-Unis à ne pas relâcher leurs efforts pour renverser le régime iranien.

"Ils (ces civils) sont prêts à endurer cela pour avoir la liberté", a souligné le président américain, qui a de nouveau menacé de bombarder les centrales électriques et les ponts iraniens.

Prié de dire si le peuple iranien devrait se soulever contre le régime iranien, Donald Trump a répondu: "Eh bien, ils devraient le faire, mais, encore une fois, les conséquences sont graves".

"Je veux dire, on leur a dit: 'Si vous protestez, vous serez abattus sur-le-champ'", a-t-il noté.

Lors de la cérémonie de Pâques organisée à la Maison Blanche, Donald Trump avait déclaré plus tôt à la presse que la proposition faite par l'Iran était insuffisante.

"Ils ont fait une proposition, et c'est une proposition importante. C'est un pas important. Mais ce n'est pas suffisant", avait-t-il dit.

Donald Trump a également noté que le conflit, qui est désormais à cinq semaines, pourrait se terminer rapidement si l'Iran fait "ce qu'il a à faire".

"Ils doivent faire certaines choses. Ils le savent, et je pense qu'ils ont négocié de bonne foi", a-t-il dit.

Le président américain a par ailleurs critiqué l'Otan, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud pour ne pas avoir aidé les Etats-Unis dans la guerre contre l'Iran.

(Reportage Nandita Bose, Ryan Patrick Jones, Gram Slattery et Steve Holland; avec la contribution de Daphne Psaledakis et Doina Chiacu; version française Claude Chendjou)