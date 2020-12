Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump annonce la démission de son ministre de la Justice Reuters • 15/12/2020 à 00:35









par Sarah N. Lynch WASHINGTON, 14 décembre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a annoncé lundi que l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice), William Barr quittera son poste juste avant Noël et que son adjoint Jeff Rosen occupera le poste par intérim. Dans une lettre adressée à Donald Trump que Reuters a pu consulter, William Barr a annoncé qu'il quitterait son poste le 23 décembre. Dans sa lettre, William Barr a fait l'éloge de ce qu'il a appelé le bilan historique de la campagne Trump, affirmant qu'il avait contribué à stimuler l'économie, à renforcer l'armée et à freiner l'immigration illégale. "Je suis fier d'avoir joué un rôle dans les nombreux succès et les réalisations sans précédent que vous avez donné au peuple américain", a écrit William Barr. L'avenir de William Barr dans les derniers jours de l'administration Trump était en question depuis qu'il avait déclaré au début du mois qu'une enquête du département de la Justice n'avait mis au jour aucune fraude électorale, contredisant les accusations sans fondement de Donald Trump. (version française Camille Raynaud)

