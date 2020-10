Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Trump a voté par anticipation à West Palm Beach en Floride Reuters • 24/10/2020 à 17:38









WEST PALM BEACH, Etats-Unis, 24 octobre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a voté samedi de manière anticipée à West Palm Beach en Floride avant de tenir trois meetings de campagne dans trois Etats considérés comme indécis, à savoir la Caroline du Nord, l'Ohio et le Wisconsin. Comme l'ont d'ores et déjà fait plus de 54 millions d'Américains, Donald Trump s'est rendu dans une bibliothèque pour effectuer son vote par anticipation, à dix jours des élections du 3 novembre. "J'ai voté pour un gars du nom de Trump", a-t-il déclaré aux journalistes après avoir voté. Son rival démocrate Joe Biden a de son côté poursuivi sa campagne en compagnie de son épouse en Pennsylvanie. Son équipe de campagne a fait savoir que Joe Biden avait été testé samedi négatif au nouveau coronavirus. L'ancien président Barack Obama est lui en Floride en campagne pour soutenir son ancien vice-président après la Pennsylvanie mercredi. À 10 jours de la fin de la campagne, environ 54,2 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation, un rythme qui pourrait entraîner le taux de participation aux élections le plus élevé depuis plus d'un siècle, selon les données de l'US Elections Project. Les Etats-Unis ont fait état vendredi de 84.000 nouveaux cas d'infection au COVID-19 en l'espace de vingt-quatre heures, un record d'après un décompte de Reuters. (Steve Holland, version française Matthieu Protard)

