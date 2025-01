USA: très forte remontée de l'indice Philly Fed information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 14:54









(CercleFinance.com) - L'activité dans le secteur manufacturier se redresse vigoureusement dans la région de Philadelphie, à en croire l'indice calculé par la Fed locale, qui passe d'une lecture révisée de -10,9 en décembre à +44,3 en janvier, son plus haut niveau depuis avril 2021.



Il s'agit de la plus forte augmentation mensuelle de l'indice depuis juin 2020. Près de 51% des entreprises interrogées ont signalé des augmentations d'activité (contre 19% le mois dernier), bien au-delà des 7% qui ont fait état d'une baisse (contre 30%).



Parmi les composantes de l'indice général, les indices des nouvelles commandes (+47 points à 42,9) et des expéditions courantes (+39 points à 41) progressent à nouveau fortement, atteignant des sommets depuis novembre 2021 et octobre 2020 respectivement.





