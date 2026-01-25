USA-transports et énergie paralysés par une tempête hivernale

par Phil Stewart et Lewis Krauskopf

Plus de 4.000 vols ont été annulés samedi aux États-Unis à l'approche d'une tempête hivernale majeure qui a déjà privé d'électricité plus de 230.000 usagers jusqu'au Texas et menace d'ensevelir les États de l'Est sous de fortes chutes de neige.

Les prévisionnistes ont annoncé que neige, grésil, pluie verglaçante et températures inhabituellement basses balayeraient dimanche l'essentiel de l'Est américain.

Qualifiant ces intempéries d'"historiques", le président Donald Trump a approuvé samedi des déclarations fédérales d'urgence en Caroline du Sud, Virginie, Tennessee, Géorgie, Caroline du Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Indiana et Virginie-Occidentale.

"Nous continuerons à surveiller la situation et à rester en contact avec tous les États sur la trajectoire de cette tempête. Restez en sécurité et restez au chaud", a écrit Donald Trump sur le réseau Truth Social.

Dix-sept États et le district de Columbia ont déclaré l'état d'urgence météorologique, a fait savoir le ministère de la Sécurité intérieure (DHS).

"Nous avons des dizaines de milliers de personnes dans les États du Sud touchés qui ont perdu l'électricité", a déclaré la secrétaire à la Sécurité intérieure, Kristi Noem.

Le nombre de coupures a continué d'augmenter, à 07h44 ce dimanche, environ 230.000 clients étaient privés de courant, principalement en Louisiane, Mississippi, Texas, Tennessee et Nouveau-Mexique, selon des données du site PowerOutage.com.

DECRET D'URGENCE

Le département américain de l'Énergie a émis samedi un décret d'urgence autorisant l'Electric Reliability Council of Texas à déployer des capacités de production de secours dans des centres de données et d'autres installations majeures afin de limiter les coupures dans l'État.

Dimanche, le département de l'Énergie a publié un autre ordre d'urgence permettant à l'opérateur du réseau PJM Interconnection d'exploiter des "ressources spécifiques" dans la région médio-atlantique, indépendamment des limites imposées par les lois locales ou les permis environnementaux.

Le service météorologique national avait mis en garde contre une tempête hivernale d'une ampleur et d'une durée inhabituelles, susceptible d'entraîner une accumulation généralisée et importante de verglas dans le Sud-Est, avec des impacts "handicapants à localement catastrophiques".

Les prévisionnistes ont également annoncé des records de froid et des températures ressenties dangereusement basses s'étendant davantage vers les Grandes Plaines d'ici lundi.

Samedi soir, plus de 4.000 vols prévus aux États-Unis avaient été annulés, selon le site de suivi FlightAware. Plus de 9.400 vols initialement programmés dimanche ont également été supprimés.

VOLS ANNULÉS

Les principales compagnies aériennes américaines ont appelé les passagers à se préparer à des changements et annulations de dernière minute.

Samedi, Delta Air Lines DAL.N a continué d'ajuster ses horaires et procédé à de nouvelles annulations dans la matinée à Atlanta et le long de la côte Est, notamment à Boston et New York.

La compagnie a précisé qu'elle redéployait des spécialistes issus de plateformes habituées au froid pour renforcer les équipes de dégivrage et de traitement des bagages dans plusieurs aéroports du Sud.

JetBlue JBLU.O a fait savoir qu'elle avait annulé environ 1.000 vols jusqu'à lundi inclus. United Airlines UAL.O a indiqué que ses préparatifs incluaient l'annulation anticipée de certains vols dans les zones les plus exposées.

Les opérateurs des réseaux électriques américains ont renforcé samedi leurs mesures de précaution afin d'éviter des coupures tournantes.

Dominion Energy D.N , dont les activités en Virginie englobent la plus forte concentration mondiale de centres de données, a déclaré que si les prévisions de verglas se confirmaient, l'épisode hivernal pourrait compter parmi les plus importants jamais subis par le groupe.

