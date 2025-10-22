USA: stocks de pétrole brut en repli hebdomadaire de 1 million de barils
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 16:41
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1,5 million de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 2,1 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 88,6% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.
