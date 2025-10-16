 Aller au contenu principal
USA: stocks de pétrole brut en hausse de 3,7 millions de barils
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 18:36

Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 423,8 millions de barils lors de la semaine du 6 octobre, signalant une hausse de 3,5 millions de barils par rapport à la semaine précédente.

Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 4,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 0,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 85,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.

Pétrole et parapétrolier
