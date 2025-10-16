USA: stocks de pétrole brut en hausse de 3,7 millions de barils
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 18:36
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 4,5 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont baissé de 0,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 85,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,4 millions de barils/jour.
A lire aussi
-
"Milei m'a menti, comme tant de fois d'autres politiciens m'ont menti...". Dans une petite ville de province argentine, à 120 km de Buenos Aires, de celles qui ont surpris en votant Javier Milei en 2023 pour la rupture, perce une désillusion, qui devrait peser ... Lire la suite
-
Les valeurs bancaires américaines, dont Zions Bancorporation, Jefferies et Western Alliance, ont fortement chuté jeudi, les investisseurs étant de plus en plus inquiets des risques dans le secteur, qui a été ébranlé par l'exposition à deux faillites d'entreprises ... Lire la suite
-
Véronique Nichanian, directrice artistique des styles masculins chez Hermès, quitte la marque après 37 ans de carrière, a confirmé le groupe vendredi. Son départ intervient dans le cadre d'un remaniement des directions artistiques à l'échelle du secteur, des dizaines ... Lire la suite
-
Le groupe d’assurance AXA a annoncé vendredi un remaniement au sein de son équipe de direction et l'arrivée de Mathieu Godart à la direction générale d'AXA France à partir du 1er décembre. Il succèdera à Guillaume Borie, qui est nommé Directeur Finance, Stratégie, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer