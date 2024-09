USA: Stellantis va investir plus de 400 millions dans 3 usines du Michigan

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le constructeur automobile franco-italo-américain Stellantis a annoncé mercredi un investissement de plus de 406 millions de dollars, répartis entre trois usines du Michigan (nord) et orientés vers la production de véhicules électriques et de batteries.

Ces "investissements soutiennent la technologie multi-énergie et la flexibilité de production de Stellantis permettant de tirer parti de ses avantages concurrentiels à travers un large éventail de scénarios d'adoption de l'électrification", a indiqué le groupe dans un communiqué, précisant qu'ils s'inscrivaient dans le cadre de son plan d'entreprise Dare Forward 2030.

Ce plan prévoit un investissement de plus de 50 milliards de dollars dans l'électrification, pour parvenir, d'ici 2030, à 100% des ventes de véhicules électriques (BEV) pour les particuliers en Europe et à 50% pour voitures et pick-up aux ÉtatsUnis.

Dans le détail, le constructeur entend octroyer 235,5 millions de dollars à l'usine de Sterling Heights (SHAP), qui doit produire le tout premier pick-up entièrement électrique de la marque Ram. Le Ram 1500 REV doit être commercialisé d'ici la fin de l'année.

Le groupe a récemment modernisé cette usine pour être en mesure de produire des véhicules thermiques et électriques sur la même ligne de montage.

Par ailleurs, le complexe de la Warren Truck Plant (WTAP) doit recevoir environ 97,6 millions de dollars pour fabriquer le futur Jeep Wagoneer électrique, qui doit être lancé d'ici fin 2025.

Stellantis a annoncé début août l'arrêt de la production du pick-up d'entrée de gamme Ram 1500 Classic, fabriqué sur ce site depuis 1993, ce qui pourrait entraîner la suppression de près de 2.500 emplois à partir du 8 octobre.

Enfin, le géant automobile prévoit de débourser plus de 73 millions de dollars pour moderniser l'usine de moteurs de Dundee (DEP) afin d'y "assembler, souder et tester les supports de batterie pour la plateforme STLA Frame, et d'usiner les traverses avant et arrière pour la plateforme STLA Large".

Leur production commencera respectivement en 2024 et en 2026.