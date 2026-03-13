 Aller au contenu principal
USA : stagnation des commandes de biens durables en janvier
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:13

Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont stagné en janvier par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,9% en décembre 2025 (chiffre révisé d'une estimation initiale qui était de -1,4%).

Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, précise néanmoins qu'en excluant les matériels de transport (une catégorie souvent volatile), les commandes de biens durables ont augmenté de 0,4%.

