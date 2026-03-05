 Aller au contenu principal
USA: stabilité des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:36

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 213 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 23 février, un chiffre stable par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 212 000 à 213 000). Le nombre de nouveaux inscrits est très légèrement inférieur aux attentes du consensus qui tablait sur 215 000.

La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 215 750, en baisse de 4 750 par rapport à la semaine précédente.

Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 868 000 lors de la semaine au 16 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 46 000, toujours par rapport à la semaine précédente.

