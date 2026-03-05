USA: stabilité des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 14:36
La moyenne mobile sur quatre semaines, censée mieux refléter les tendances à l'oeuvre sur le marché de l'emploi, est ressortie quant à elle à 215 750, en baisse de 4 750 par rapport à la semaine précédente.
Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1 868 000 lors de la semaine au 16 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), un chiffre en hausse de 46 000, toujours par rapport à la semaine précédente.
