USA: SIMON PROPERTY ABANDONNE SON PROJET D'ACHAT À 3,6 MILLIARDS DE DOLLARS DE TAUBMAN (Reuters) - Le premier exploitant américain de centres commerciaux Simon Property Group Inc a annoncé mercredi mettre fin à son projet de rachat de Taubman Centers d'un montant de 3,6 milliards de dollars (3,1 milliards d'euros), mettant en cause les difficultés du secteur de la distribution liées à la pandémie de coronavirus. Selon Simon Property, l'épidémie "a frappé de manière disproportionnée" les centres commerciaux de Taubman qui sont situés dans des zones métropolitaines densément peuplées et sont très dépendants du tourisme. Simon Property, premier actionnaire du groupe français Klépierre, a également regretté que Taubman n'ait pas réduit ses coûts pour atténuer l'impact de la pandémie sur son activité. Il n'y a eu aucune discussion sur une renégociation de la transaction à un prix inférieur, a indiqué une personne proche du dossier. Taubman a annoncé qu'il allait contester la résiliation de l'accord par Simon Property, estimant que cette démarche était sans fondement, et demander un dédommagement. L'abandon de ce projet d'acquisition intervient après de nombreuses autres opérations avortées dans le contexte de l'épidémie. Le mois dernier, la société d'investissement privé Sycamore Partners a mis fin à son accord de 525 millions de dollars pour acquérir la marque de lingerie Victoria's Secret détenue par le groupe L Brands. De son côté, le conglomérat japonais de télécommunications SoftBank Group a abandonné son offre d'achat de 3 milliards de dollars sur la société WeWork. (Jessica DiNapoli à New York et Aishwarya Venugopal à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française)

