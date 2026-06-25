 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA : revenus et dépenses des ménages supérieurs aux attentes en mai
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 14:44

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,7% au mois de mai, ce qui est supérieur au consensus de 0,4%. Ils étaient stables en avril. Les dépenses ont progressé de 0,7%, contre 0,6% attendu et après et 0,4% en avril.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,32 -4,81%
CAC 40
8 429,22 +0,52%
Pétrole Brent
73,41 +0,37%
SOITEC
112,85 +5,17%
TOTALENERGIES
68,74 -1,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank