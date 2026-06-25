USA : revenus et dépenses des ménages supérieurs aux attentes en mai

Les revenus des ménages américains ont augmenté de 0,7% au mois de mai, ce qui est supérieur au consensus de 0,4%. Ils étaient stables en avril. Les dépenses ont progressé de 0,7%, contre 0,6% attendu et après et 0,4% en avril.
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