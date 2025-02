USA: repli surprise de la confiance du consommateur (UMich) information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - La confiance du consommateur américain s'est contre toute attente replié en février pour revenir à son plus bas niveau depuis le mois de juillet, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiée vendredi.



L'indice de confiance calculé dans le cadre de cette enquête a reculé pour le deuxième mois consécutif pour s'établir à 67,8 en première estimation, après 71,1 le mois dernier.



Les analystes l'attendaient en moyenne en hausse autour de 72.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, évoque une baisse de moral 'généralisée' qui n'a épargné ni les républicains, ni les démocrates.



Le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a plongé à 68,7 contre 74 en janvier, tandis que celui mesurant leurs anticipations a baissé à 67,3 après 69,3 le mois dernier.



Leurs anticipations d'inflation ont par ailleurs bondi, passant de 3,3% en janvier à 4,3% en février, ce qui constitue un nouveau plus haut depuis novembre 2023.





