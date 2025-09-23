USA : repli supérieur aux attentes de l'indice PMI manufacturier et de celui des services

(AOF) - Aux États-Unis, selon des données préliminaires du mois de septembre, l’indice PMI manufacturier a reculé plus que prévu. Il s’est installé à 52 points, alors qu’un repli de 53 à 52,2 points était anticipé. Le même indicateur pour le secteur des services a également révélé une baisse supérieure aux attentes avec un passage de 54,5 à 53,9 points, là où les analystes tablaient sur 54 points.

Enfin, l'indice PMI composite de S&P Global, qui fait la synthèse entre le secteur manufacturier et celui des services, a logiquement suivi la même tendance. Il était attendu stable à 54,6 points, il s'est finalement replié à 53,6 points en septembre.