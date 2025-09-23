 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,97
+1,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA : repli supérieur aux attentes de l'indice PMI manufacturier et de celui des services
information fournie par AOF 23/09/2025 à 16:12

(AOF) - Aux États-Unis, selon des données préliminaires du mois de septembre, l’indice PMI manufacturier a reculé plus que prévu. Il s’est installé à 52 points, alors qu’un repli de 53 à 52,2 points était anticipé. Le même indicateur pour le secteur des services a également révélé une baisse supérieure aux attentes avec un passage de 54,5 à 53,9 points, là où les analystes tablaient sur 54 points.

Enfin, l'indice PMI composite de S&P Global, qui fait la synthèse entre le secteur manufacturier et celui des services, a logiquement suivi la même tendance. Il était attendu stable à 54,6 points, il s'est finalement replié à 53,6 points en septembre.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank