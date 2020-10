Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Renforts de police à Philadelphie après la mort d'un Afro-Américain Reuters • 27/10/2020 à 20:09









27 octobre (Reuters) - La ville de Philadelphie a annoncé mardi le déploiement de renforts policiers au lendemain de violences nocturnes provoquées par la mort d'un Afro-Américain sous les balles de la police. Walter Wallace, qui était âgé de 27 ans, a été abattu de plusieurs balles par deux policiers qui ont déclaré qu'il était armé d'un couteau. Une enquête a été ouverte. Une trentaine de policiers ont été blessés durant la nuit et 91 arrestations ont été opérées par les forces de l'ordre, dont 11 pour des agressions contre la police et 76 pour des vols de propriétés. La question des violences policières envers la communauté afro-américaine est revenue au coeur de l'actualité aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, mort asphyxié sous le genou d'un policier lors de son interpellation à Minneapolis en mai dernier, ce qui a relancé le mouvement "Black Lives Matter". Philadelphie est la plus grande ville de Pennsylvanie, l'un des Etats clés en vue de l'élection présidentielle américaine du 3 novembre. (Bureaux de Reuters à Bangalore et aux Etats-Unis, version française Jean-Stéphane Brosse)

