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USA : recul surprise des prix à la production en juin
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 14:40

Après une augmentation de 0,6% en mai, les prix à la production des États-Unis ont reculé de 0,3% en juin 2026 par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, alors que les économistes anticipaient en moyenne une stabilité d'un mois sur l'autre.

En données sous-jacentes, hors alimentation, énergie et services de négoce, les prix à la production se sont accrus, toujours en rythme séquentiel, de 0,1% le mois dernier, alors que le consensus de marché tablait sur une augmentation de 0,3%.

Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix à la production a ralenti à 5,5% en juin, après 6% en mai, en données brutes, et s'est maintenue à 5,1% en données sous-jacentes, à comparer à des consensus respectifs de 6,2% et de 5,2%.

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