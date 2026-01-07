USA-Recul plus marqué que prévu des commandes à l'industrie en octobre

Les commandes à l'industrie aux Etats-Unis ont reculé en octobre, mais les dépenses d'équipement des entreprises ont été solides au début du quatrième trimestre 2025, a indiqué mercredi le département américain du Commerce.

Les commandes de produits manufacturés américains se sont contractées de 1,3%, plombées par de fortes baisses dans les avions, une catégorie volatile, après un gain de 0,2% en septembre, selon les chiffres du Bureau des statistiques du département.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse de 1,2% de ces commandes.

En rythme annuel, les commandes ont augmenté de 3,3% en octobre.

La publication de l'indicateur des commandes à l'industrie a été retardée par le "shutdown", qui a duré 43 jours, un record pour la fermeture des services de l'administration fédérale.

Le secteur manufacturier, qui représente environ 10,1% de l'économie américaine, a été paralysé par les droits de douane massifs voulus par le président Donald Trump.

L'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM), publiée lundi, a montré que l'activité manufacturière américaine s'était contractée plus que prévu en décembre, prolongeant son ralentissement pour un dixième mois consécutif, avec un indice tombé à 47,9.

Toutefois, l'augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle (IA) a soutenu certains segments de l'industrie.

Le département du Commerce a indiqué que les commandes de biens d'équipement non militaires, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des projets de dépenses des entreprises en matière d'équipements, avaient augmenté de 0,5% en octobre, conformément aux estimations du mois dernier.

Les livraisons de ces biens d'équipement dits essentiels ont progressé de 0,8%, au lieu de 0,7% comme indiqué le mois dernier.

(Rédigé Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)