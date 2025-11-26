USA-Recul inattendu des inscriptions au chômage à 216.000

Les inscriptions au chômage ont diminué de façon inattendue aux Etats-Unis lors de la semaine au 22 novembre à 216.000 contre 222.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé mercredi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 15 novembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 220.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 223.750 contre 224.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,960 million lors de la semaine au 15 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,953 million (révisé) la semaine précédente.

