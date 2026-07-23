USA-Recul inattendu des inscriptions au chômage à 187.000

Les inscriptions au chômage ont diminué contre toute attente aux Etats-Unis lors de la semaine au 18 juillet, à 187.000, contre 209.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 212.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 11 juillet ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 208.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 207.500 contre 214.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,796 million lors de la semaine au 11 juillet (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,798 million (révisé) la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá)