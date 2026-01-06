USA: recul des ventes de General Motors au 4T, l'électrique en cause

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Les ventes du constructeur automobile américain General Motors ont reculé de près de 7% au quatrième trimestre aux Etats-Unis, affectées, comme le reste du marché, par la suppression d'aides pour les véhicules électriques et par de moindres promotions.

Le groupe, numéro un du marché américain, a ainsi vendu 703.001 véhicules neufs entre octobre et décembre, soit 6,9% de moins que sur la même période de l'année précédente.

Charlie Chesbrough, économiste de Cox Automotive, expliquait début décembre que les constructeurs affrontaient des "vents contraires" en fin d'année, après un premier semestre "étonnamment fort".

Le cabinet spécialisé anticipait une baisse de 4,7% des ventes de véhicules neufs aux Etats-Unis au quatrième trimestre sur un an, et de 2,8% par rapport au troisième trimestre. Sa prévision pour l'ensemble de l'année ressort à 16,31 millions (+1,8%).

A ce stade, les nouveaux droits de douane n'ont pas produit d'effets car les constructeurs ont notamment puisé dans leurs stocks fabriqués avant leur instauration. Mais les analystes anticipent une hausse des prix en 2026.

Les constructeurs avaient profité au troisième trimestre d'achats anticipés de véhicules électriques (EV) avant la suppression d'une aide fédérale de 7.500 dollars, et s'attendaient à subir un coup de frein au trimestre suivant.

Chez GM, les ventes d'EV ont plongé de 43% sur un an au quatrième trimestre, à 25.219 véhicules. Elles avaient bondi de 107% au troisième trimestre.

Le groupe a mentionné l'arrêt de la subvention fédérale mais aussi le fait que ses offres promotionnelles concernant cette motorisation étaient "restées inférieures environ de moitié à la moyenne du secteur".

- Economes -

Preuve que les Américains ont été sensibles aux prix d'achat: les ventes de véhicules Chevrolet et Buick coûtant moins de 30.000 dollars sont passées d'environ 520.000 en 2024 à près de 700.000 en 2025.

Sur l'ensemble de l'année 2025, General Motors a écoulé 2,85 millions de véhicules (+5,5% sur un an), dont 169.887 véhicules électriques (+48% sur un an).

Cox Automotive tablait, pour GM, sur des ventes de 685.562 véhicules au quatrième trimestre et de 2,83 millions sur l'ensemble de l'année, lui attribuant une part de marché de 17,3% contre 16,8% pour 2024.

Son compatriote FCA US, filiale américaine de Stellantis (Chrysler, Jeep, etc), a livré 1.260.344 véhicules en 2025, soit -3% sur un an.

"Avec des ventes en hausse pendant plusieurs trimestres consécutifs et des gains de part de marché, il apparait clairement que nous avons entrepris les bonnes actions pour réinitialiser nos activités aux Etats-Unis", a commenté Jeff Kommor, directeur des ventes aux Etats-Unis.

Numéro deux avec une part de marché estimée à 15,5% en 2025 (14,5% en 2024), le groupe japonais Toyota a vendu 2,52 millions de véhicules neufs sur le sol américain (+8% sur un an) en 2025, et 652.195 au quatrième trimestre (+8,1%).

Quelque 44,6% de ces ventes trimestrielles ont concerné des véhicules électrifiés (hybrides ou tout électrique), Toyota étant un pionnier dans cette branche.

"Nous avons attiré beaucoup de nouveaux acheteurs", a commenté Andrew Gilleland, vice-président chargé des opérations de Toyota North America (TMNA), cité dans un communiqué, soulignant que la marque Lexus avait connu une "année exceptionnelle".

Son compatriote Honda a écoulé seulement 0,5% de véhicules en plus en 2025 (1,43 million), évoquant "l'impact des changements des conditions de marché et une pénurie de micropuces électroniques" au quatrième trimestre.

Le géant sud-coréen Hyundai a vendu 901.686 véhicules (+8%) en 2025, et son compatriote Kia 852.155 véhicules (+7%) grâce notamment à un record des modèles électrifiés (+24%) et des SUV (+5%).

Loin derrière, la startup spécialisée dans les véhicules électriques Lucid a plus que doublé ses livraisons annuelles (+104%, 18.378 véhicules livrés).

Le constructeur américain Tesla a annoncé vendredi 1,64 million d'unités vendues dans le monde entier en 2025, contre 1,79 million en 2024. Il a perdu son premier rang mondial, largement devancé par le Chinois BYD (2,26 millions, contre 1,76 million un an plus tôt).