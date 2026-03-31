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USA-Recul des offres d'emplois en février - Jolts
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 16:08

Le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis a reculé plus que prévu en février, montrent des données publiées mardi par le département du Travail américain.

Ces offres se sont établies à 6,882 millions en février, contre 7,240 millions en janvier (révisé de 6,946 millions), selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 6,918 millions d'offres d'emplois en février.

(Rédigé par Diana Mandiá)

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