USA-Recul des inscriptions au chômage à 220.000
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:46

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 15 novembre, à 220.000 contre 232.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 230.000 inscriptions au chômage.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 224.250 contre 227.750 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,974 million lors de la semaine au 8 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,957 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

