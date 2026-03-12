USA-Recul des inscriptions au chômage à 213.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 7 mars, à 213.000, contre 214.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 28 février ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 213.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 212.000 contre 216.00 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,850 million lors de la semaine au 28 février (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,871 million la semaine précédente.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)