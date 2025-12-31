 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Recul des inscriptions au chômage à 199.000
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 14:45

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 27 décembre, à 199.000 contre 215.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé mercredi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 220.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 20 décembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 214.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 218.750 contre 217.000 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,866 million lors de la semaine au 20 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,913 million la semaine précédente.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank