USA-Recul des inscriptions au chômage à 199.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 27 décembre, à 199.000 contre 215.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé mercredi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 220.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 20 décembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 214.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 218.750 contre 217.000 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,866 million lors de la semaine au 20 décembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,913 million la semaine précédente.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)