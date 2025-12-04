USA-Recul des inscriptions au chômage à 191.000

Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 29 novembre, à 191.000 contre 218.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les économistes attendaient en moyenne 220.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de la semaine au 22 novembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 216.000.

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 214.750 contre 224.250 (révisé) la semaine précédente.

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,939 million lors de la semaine au 22 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,943 million la semaine précédente.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)