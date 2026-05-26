USA-Recul de la confiance des consommateurs en mai - Conference Board

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a accusé un recul moins marqué que prévu en mai, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.
L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 93,1, contre 93,8 en avril (révisé de 92,8).
Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 92
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)
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