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USA-Recul de la confiance des consommateurs en mai - Conference Board
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 16:17

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis a accusé un recul moins marqué que prévu en mai, montre l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi.

L'indice de confiance calculé par l'organisation patronale s'est établi ce mois-ci à 93,1, contre 93,8 en avril (révisé de 92,8).

Le consensus des économistes interrogés par Reuters prévoyait un indice à 92

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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