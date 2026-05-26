Lilly va acquérir trois développeurs de vaccins pour près de 4 milliards de dollars dans son offensive contre les maladies infectieuses

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* Le programme phare de LimmaTech cible le S. aureus, l'une des principales causes d'infections du site opératoire

* L'acquisition de Vaccine Company inclut un vaccin expérimental contre le virus d'Epstein-Barr

* Curevo développe un vaccin contre le zona

(Ajout d'un commentaire d'investisseur au paragraphe 8) par Sriparna Roy

Eli Lilly LLY.N a annoncé mardi qu'elle allait racheter trois développeurs de vaccins dans le cadre d'opérations d'une valeur totale pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars, marquant ainsi son engagement dans la prévention des maladies infectieuses.

Le laboratoire pharmaceutique américain a déclaré avoir conclu un accord pour acquérir Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Company.

Lilly s'est lancé dans une vague d'acquisitions, soutenu par les liquidités générées par la demande en plein essor pour ses médicaments contre l'obésité. Ses dépenses en acquisitions en 2026 ont dépassé celles des années précédentes.

Ces transactions marquent le retour de Lilly dans le domaine des maladies infectieuses, qui avait été largement mis de côté ces dernières années, l'entreprise s'étant concentrée sur l'expansion de ses autres pipelines.

“Ces acquisitions reflètent une stratégie délibérée visant à prévenir les maladies à la source plutôt qu'à en traiter les conséquences”, a déclaré Daniel Skovronsky, directeur scientifique et responsable des produits chez Lilly.

Geoffrey Meacham, analyste chez Citi, a indiqué que les priorités de chacun de ces développeurs de vaccins mettent en avant les agents pathogènes viraux liés à des risques neurologiques et oncologiques à long terme, ce qui correspond aux intérêts actuels de Lilly.

“UN PRIX ABORDABLE”

Au moins deux analystes ont indiqué que ces acquisitions faisaient suite à l'embauche en octobre de Peter Marks, ancien responsable de la FDA américaine, à la tête de la division des maladies infectieuses chez Lilly, et qu'elles signalaient l'intention de l'entreprise de devenir un innovateur en matière de vaccins.

“Le prix modique dans le contexte global est certainement un atout”, a déclaré Shams Afzal, directeur général chez Carnegie Investment Counsel, en référence à la valeur combinée des transactions.

Lilly a indiqué que les actionnaires de Curevo pourraient recevoir jusqu’à 1,5 milliard de dollars en espèces, comprenant un paiement initial et un paiement ultérieur lors de la réalisation d’étapes spécifiques. Curevo développe l’amezosvatein, un vaccin contre le zona.

LimmaTech sera rachetée pour un montant maximal de 780 millions de dollars en espèces, comprenant un paiement initial et des paiements supplémentaires potentiels. Son programme phare, LTB-SA7, en est au stade précoce de développement en tant que vaccin contre S. aureus, l’une des principales causes d’infection du site opératoire.

Lilly a accepté de payer jusqu'à 1,55 milliard de dollars pour Vaccine Company, qui développe un vaccin contre le virus d'Epstein-Barr, une infection très courante et hautement contagieuse.

Le Wall Street Journal a rapporté ces transactions plus tôt mardi.