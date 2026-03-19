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USA : recul de 0,5% des stocks des grossistes en janvier
information fournie par Zonebourse 19/03/2026 à 15:20

Les stocks des grossistes américains ont diminué de 0,5% en janvier par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,1% en décembre 2025 (révisée de 0,2% en estimation initiale), selon les données du Département du Commerce.

De leur côté, les ventes des grossistes ont augmenté de 0,5% en janvier en rythme séquentiel, après un bond de 1,3% le mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 1%).

Du fait de cette évolution divergente des ventes et des stocks, le rythme d'écoulement des stocks s'est raccourci entre les mois de décembre et janvier, passant de 1,26 à 1,25 mois.

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