USA-Record des ventes en ligne pour le "Black Friday" à $11,8 mds, selon Adobe Analytics

Les consommateurs américains ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars (10,18 milliards d'euros) en ligne lors du "Black Friday", soit une hausse de 9,1% par rapport à l'année dernière, selon les données définitives d'Adobe Analytics.

Selon Adobe Analytics, qui se base sur plus de 1.000 milliards de visites sur les sites de vente en ligne aux États-Unis, les consommateurs devraient par ailleurs dépenser 5,5 milliards de dollars samedi et 5,9 milliards de dollars dimanche, soit des hausse de 3,8% et 5,4%, respectivement, sur un an.

De son côté, l'éditeur de logiciels Salesforce estime que les consommateurs américains ont dépensé 18 milliards de dollars lors du "Black Friday", soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente, les vêtements et accessoires de luxe figurant parmi les catégories les plus populaires.

Si les consommateurs américains ont dépensé davantage sur la période cette année, les hausses de prix ont freiné la demande en ligne avec moins d'articles achetés, selon Salesforce.

Dans les magasins physiques, la chasse aux bonnes affaires a été relativement modérée vendredi, qui suit la fête de Thanksgiving, certains acheteurs disant craindre de trop dépenser dans un contexte d'inflation persistante, d'incertitude liée à la politique commerciale et de faiblesse du marché de l'emploi.

Selon les prévisions d'Adobe, les consommateurs devraient dépenser 14,2 milliards de dollars lors du "Cyber Monday" - une autre journée de soldes qui intervient le lundi qui suit le "Black Friday" -, soit une hausse de 6,3% sur un an.

(Rédigé par Chandni Shah à Bagalore, version française Kate Entringer)