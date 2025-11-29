USA-Record des ventes en ligne lors du "Black Friday" à $11,8 mds avec l'IA

(Actualisé avec analystes, détails)

Les outils d'achat alimentés par l'intelligence artificielle (IA) ont contribué à l'augmentation des dépenses en ligne aux États-Unis lors du "Black Friday", les acheteurs cherchant à faire des affaires en évitant les magasins bondés.

Les consommateurs américains ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars (10,18 milliards d'euros) en ligne lors du "Black Friday", soit une hausse de 9,1% par rapport à l'année dernière, selon les données définitives d'Adobe Analytics.

Le trafic généré par l'IA sur les sites de vente au détail américains a grimpé de 805% par rapport à l'année dernière, indique Adobe Analytics, avec l'arrivée de nouveaux outils d'intelligence artificielle tels que Sparky de Walmart ou Rufus d'Amazon.

"Les consommateurs utilisent de nouveaux outils pour obtenir plus rapidement ce dont ils ont besoin", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer. "Les achats de cadeaux peuvent être stressants, et les LLM (grands modèles de langage) rendent le processus de découverte plus rapide et plus guidé."

Près de la moitié des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête Adobe ont déclaré avoir utilisé ou prévoir d'utiliser l'IA pour leurs achats en ligne cette saison.

Adobe Analytics, qui se base sur plus de 1.000 milliards de visites sur les sites de vente en ligne aux États-Unis, estime par ailleurs que les consommateurs devraient dépenser 5,5 milliards de dollars samedi et 5,9 milliards de dollars dimanche, soit des hausse de 3,8% et 5,4%, respectivement, sur un an.

À l'échelle mondiale, l'IA et les agents conversationnels ont influencé 14,2 milliards de dollars de ventes en ligne lors du "Black Friday", dont 3 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis, selon l'éditeur de logiciels Salesforce.

En incluant les achats de produits essentiels, comme l'alimentation, Salesforce estime que les consommateurs américains ont dépensé 18 milliards de dollars lors du "Black Friday", soit une hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Les vêtements et accessoires de luxe figurent parmi les catégories les plus populaires.

Cependant, si les consommateurs américains ont dépensé davantage sur la période cette année, les hausses de prix ont freiné la demande en ligne avec moins d'articles achetés, selon Salesforce.

Pour Caila Schwartz, spécialiste de la consommation chez Salesforce, deux facteurs ont fait augmenter les prix aux Etats-Unis : "le premier est sans aucun doute l'impact des droits de douane, en particulier sur les catégories discrétionnaires où nous avons constaté une forte augmentation des prix de vente. Le second est le fait que nous observons une croissance beaucoup plus forte chez les personnes à revenus élevés que chez celles à revenus moyens, comme en témoigne la vigueur du secteur du luxe".

Dans les magasins physiques, la chasse aux bonnes affaires a été relativement modérée vendredi, qui suit la fête de Thanksgiving, certains acheteurs disant craindre de trop dépenser dans un contexte d'inflation persistante, d'incertitude liée à la politique commerciale et de faiblesse du marché de l'emploi.

Selon les prévisions d'Adobe, les consommateurs devraient dépenser 14,2 milliards de dollars lors du "Cyber Monday" - une autre journée de soldes qui intervient le lundi qui suit le "Black Friday" -, soit une hausse de 6,3% sur un an.

(Rédigé par Chandni Shah à Bagalore et Siddharth Cavale à New York, version française Kate Entringer)